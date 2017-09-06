Кабинет Министров Украины в рамках политики развития транзитного потенциала Украины и использования логистических возможностей государства принял решение о снижении ставок портовых сборов с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Комментируя принятое решение, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул: «Мы будем уменьшать портовые сборы. Это в рамках наших возможностей. Наши порты – дорогие, и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении платы. И мы уменьшаем сборы, чтобы сделать порты более конкурентными».