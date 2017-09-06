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5 сентября. Картина дня 158

Сотрудники Госпогранслужбы остановили на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое» женщину, которая ехала из ОРДО оформлять документы в связи со смертью внука-боевика.

По данным Госпогранслужбы, у женщины обнаружили военный билет «ДНР», выданный на другое лицо. По словам женщины, она направлялась для оформления документов в связи с его смертью.

Женщину передали представителям СБУ для проведения дальнейших фильтрационно-проверочных мероприятий.

 
ForUm

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