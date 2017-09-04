Приоритетом повестки дня сессии Верховной Рады Украины на нынешнюю осень будет рассмотрение жизненно важных для страны реформ – образовательной, медицинской, судебной и пенсионной и реформы парламента. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Парубий, открывая в понедельник заседание согласительного совета, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«Каждая из этих реформ требует очень детального, фундаментального и глубокого рассмотрения, потому что каждая из них несет серьезные изменения в свою сферу, и за ними стоят судьбы людей», - подчеркнул он.

Председатель парламента отметил, что повестка дня сессии сформирована по предложениям, представленным от комитетов, и очертил общую логику его формирования.

«По моему глубокому убеждению, эта осень должна пройти под знаком реформ», - сказал Парубий и напомнил, что «прошлой весной парламент наработал базу для многих важных и фундаментальных реформ, и у нас есть шанс и ответственность, чтобы каждая из этих реформ была рассмотрена в зале».

Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что каждую из указанных реформ парламент должен рассматривать по полной процедуре, «рассматривая все правки и принимая решение после полного системного и профессионального рассмотрения». «Такой подход приведет к длительному рассмотрению законопроектов», – заметил председатель парламента и сообщил, что к образовательной реформе подано 1700 поправок, к пенсионной - 2100, изменения в кодексы требуют рассмотрения около 5000 поправок. В этом контексте он призвал коллег настроиться на «основательную работу».

Первой скорее всего, уже во вторник на рассмотрение будет представлена образовательная реформа.

Также, по словам Парубия, Верховная Рада Удолжна рассмотреть ряд кадровых вопросов. «На этой сессии нас ждут голосования за новый состав Центральной избирательной комиссии, выборы омбудсмена, избрание нового состава Счетной палаты», - сказал председатель парламента.