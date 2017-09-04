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Послание Президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде будет озвучено во второй половине сентября, сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко сегодня на брифинге.

Она отметила, что послание главы государства «уже стало системным документом, который требует соответствующей подготовки», передает УНИАН.

По словам Луценко, обращение уже подготовлено, и проходит его «дошлифовка».

Она напомнила, что в соответствии с законодательством, обращение президента должно быть подано в парламент за 5 дней до его выступления.

Напомним, 23 августа председатель ВР Андрей Парубий заявил, что не исключает, что обращение президента к парламенту состоится в первый день новой сессии ВР (5 сентября).

12 мая Порошенко создал рабочую группу, которая в трехмесячный срок должна подготовить проект ежегодного послания главы государства к Верховной Раде.

 
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