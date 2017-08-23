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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что Президент Петр Порошенко может обратиться с ежегодным посланием к парламенту в первый день новой сессии, 5 сентября. Об этом Парубий заявил в среду журналистам.

«По моей информации предварительно это должно быть буквально в первый день заседания, во вторник», - сказал Парубий, отвечая на вопрос, известна ли дата обращения Президента с таким посланием, сообщает Укринформ.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что пока этот вопрос не обсуждался.

Парубий надеется, что 24 августа окончательно будет решен этот вопрос.
ForUm

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