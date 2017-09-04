В августе в Харькове спецслужбы разоблачили резидентуру разведки государства-агрессора Российской Федерации, задержав 18 ее сотрудников. Об этом эпизоде гибридной войны РФ против Украины в эфире канала Прямой рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«17 августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков», - сообщил он.

По словам главы СБУ, задержанные проводили диверсионно-разведывательную деятельность на территории Украины, а куратор резидентуры «сидел в Белгороде» и оттуда руководил деятельностью группы. Имела эта резидентура отношение к Службе внешней разведки РФ или к другому ведомству, он не уточнил, сообщает LIGA.net.

Также Грицак заявил, что СБУ отслеживает деятельность еще одной аналогичной «подрывной» группы.

В ходе того же интервью руководитель СБУ обратился к российскому коллеге из Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с призывом «остановиться, пока не поздно».

Напомним, ранее Грицак заявил, что Федеральная служба безопасности РФ направила в Украину три диверсионные группы для совершения терактов и убийств общественных и политических деятелей.

17 августа Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.