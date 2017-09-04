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Вашингтон намерен дать «массивный военный ответ» в случае угрозы США, их территориям и территориям союзников со стороны КНДР, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В воскресенье президент США Дональд Трамп на совещании с членами своей администрации ознакомился с военными вариантами ответа на действия Северной Кореи, которая провела очередное ядерное испытание, сообщает Би-би-си.

«Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или территории наших союзников, встретит военный ответ - одновременно массивный и превосходящий», - сказал Мэттис.

По словам Мэттиса, США не стремятся к полному уничтожению КНДР, хотя и обладают такими возможностями.

Дональд Трамп, отвечая ранее на вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, сказал: «Посмотрим».

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября в КНДР заявили, что успешно испытали водородную бомбу. Соседние страны, в частности Китай, Южная Корея и Япония, заявили о мощных землетрясениях, которые произошли приблизительно во время проведения испытаний.

 
ForUm

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