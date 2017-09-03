В конце прошлых суток противник увеличил количество обстрелов украинских позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что после 18 часов боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на донецком, так и на приморском направлениях.

В частности, в районе авдеевской промзоны противник 4 раза обстреливал наши опорные пункты из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под вражеским огнем дважды оказывались наши укрепления на подступах к Зайцево и Каменке и трижды - вблизи Майорска.

На приморском направлении враг 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстрелял наши опорные пункты у Водяного. Кроме того, факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутово. А в районе Широкино дважды бил вражеский крупнокалиберный пулемет.

На луганском направлении было относительно спокойно. Однако и здесь около 20 часов вблизи Новозвановки бандиты применяли гранатомет.

В штабе подчеркнули, что всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были не долговременными. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.