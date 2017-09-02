В Киеве правоохранители задержали брата экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давида. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам политик.

«Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел справку о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться», – отметил он.

По словам Саакашвили, одновременно вчера на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, «так как не доверяют местным пограничникам». «Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего «Беркута», не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе. А вели моего брата на этой машине», – сообщил он.

В то же время экс-советник министра внутренних дел Илья Кива в комментарии 112 Украина заявил, что брата Саакашвили готовят к депортации.

«Был задержан брат Михаила Саакашвили за нарушение режима пребывания в стране. Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации», - отметил он.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданствосогласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля Президент Петр Порошенко прекратил ему украинское гражданство. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации во время оформления заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышения служебных полномочий).

Защита экс-губернатора заявила, что подаст в суд иск по поводу лишения гражданства.

21 августа Саакашвили заявил о намерении 10 сентября вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска «Краковец».

Главная прокуратура Грузии направила к правоохранительным органам Украины запрос об экстрадиции бывшего президента.