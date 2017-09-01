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Так называемое «школьное» перемирие стало лишь паузой в боевых действиях, а не их прекращением на Донбассе. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«В пятницу, в первые сутки с момента возобновления обязательства о прекращении огня, миссия зафиксировала 53% снижение количества нарушений по сравнению с предыдущими сутками... На следующий день отмечалось дальнейшее уменьшение количества нарушений», - рассказал он, сообщает «Украинская правда».

«Однако до воскресенья количество нарушений режима прекращения огня зафиксированных СММ снова начала расти. Всего в воскресенье зафиксировано 151 нарушения, в понедельник 173, во вторник 431, в среду 186, пауза (в обстрелах - ред.) закончилась», - сказал Хуг.

По его словам, сейчас на Донбассе стороны вернулись к «обычному» состояния в отношении обстрелов. Хуг констатировал, что стороны «не смогли принять соответствующих действий» о прекращении огня.

«На этой неделе СММ ОБСЕ обнаружила тяжелое вооружение размещенное с нарушением согласованных линий отвода 112 раз, 47 раз в подконтрольных и 65 раз в неподконтрольных Киеву территории», - сказал он.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

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