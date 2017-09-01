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За прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО, сообщает пресс-центр штаба ТАО.

«Прошедшие сутки в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке. Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций, используя в основном стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что как и несколько предыдущих дней, основная активность врага сохранялась на донецком направлении. В частности, почти 70 процентов от общего количества суточных обстрелов произошли в авдеевской промзоне, шахте Бутовка и Зайцево.

Так, вчера после 18 часов боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе авдеевской промзоны, шахты Бутовка, Зайцево и Песок.

На луганском направлении противник обстрелял из гранатомета наши укрепления у Катериновки.

На приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

«Стоит добавить, что по нашим оперативным данным, в настоящее время основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытое управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведение мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

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