Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября.

«В связи с решением властей США закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско прием посетителей с 1-го сентября с.г. прекращается. Выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13 часов 1-го сентября», — отметили в учреждении, сообщает Укринформ.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Как известно, МИД РФ 28 июля распространил заявление, принятое в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США.

В частности, в нем говорится, что Россия сокращает численность американских дипломатов до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном бору.