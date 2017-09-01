Вчера, 31 августа, прокурором Киевской области сообщено о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в нарушении правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другой получил тяжкие телесные повреждения, сообщили ForUm’у в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что прокурор сообщил Карплюку о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.

По данным ведомства, установлено, что Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО «Сарафан» и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.

«Так, не заботясь о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения работ, подозреваемый не назначил работников, ответственных за безопасное выполнение работ грузоподъемными кранами, ведение работ по проектам производства работ или технологическими картами, что в свою очередь привело к аварии гусеничного крана и падению его стрелы на здание и людей», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате аварии один человек погиб на месте происшествия, а другой получила тяжкие телесные повреждения.

«Благодаря своим коррупционным связям и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших работников из Ровенской области, длительное время Карплюку удавалось избежать уголовной ответственности», – подчеркнули в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 29 августа прокуратура Киевской области сообщила о подозрении первому заместителю ирпенского городского головы, который действуя в преступной организации вместе с ирпенским городским головой и другими установленными следствием лицами, совершил тяжкие и особо тяжкие преступления с целью хищения бюджетных средств и земель на территории Ирпеня, что составляет десятки миллионов гривен убытков.