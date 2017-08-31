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Сегодня, 31 августа, в Жовтневом районном суде города Мариуполя Донецкой области в закрытом режиме Михаилу Титову, известному как «Мультик», который проходит в деле об участии в деятельности организованной преступной группировки на территории Николаевской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Решение принимала судья Ольга Шевченко, сообщают НикВести.

В ходе заседания Титов просил допустить в зал прессу, но ему отказали.

«Прокуратура не допустила прессу. Я объявляю голодовку», - сказал он, выходя после оглашения меры пресечения.

Интересы Титова в суде представляет адвокат Василий Калаянов.

Он в комментарии рассказал, что Титов начал голодовку еще 3 дня назад - с момента задержания.

Напомним, 29 августа в Николаеве в ходе спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны лидер преступной организации Михаил Титов, известный как «Мультик», бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.
ForUm

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