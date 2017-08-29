В результате совместной операции Генеральной прокуратуры и отдела «К» Службы безопасности Украины в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе лидер преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как «Мультик». Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угоном, присвоением имущества и государственных средств», – отметил он.

При этом, по словам Луценко, члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и имели влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

«Как я и обещал - на территории Николаевщины о мультик должны вспоминать только дети перед сном», – подытожил генпрокурор.

Напомним, сегодня в Николаеве прокуратура и СБУ проводили массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.