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Служба безопасности Украины расследует 2 уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь Президента Петра Порошенко. Об этом заявили в СБУ в ответ на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, по состоянию на 29 августа в производстве СБУ находятся 2 производства по статье 112 Уголовного кодекса по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.

Обстоятельства дел не сообщаются.

Напомним, аноним заявлял о подготовке покушения на Президента Петра Порошенко, который находился 22 августа в Харьковской области.
ForUm

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