Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании одобрило заключение к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи», которым, в частности, предлагается отменить декларирование антикоррупционных общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК

В частности, НАПК поддерживает предложенные изменения относительно исключения обязанности подавать декларацию общественных активистов, лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ или проектов технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции.

В то же время Нацагентство не поддерживает указанный законопроект (рег. № 6674 от 10 июля 2017 года) в части установления обязанности общественных объединений в определенных законом случаях обнародовать годовой финансовый отчет о деятельности.

Как отмечается в заключении НАПК, внедрение подобных законодательных механизмов содержит признаки такого коррупциогенного фактора, как безосновательное создание избыточных обременений для общественных объединений и физических лиц-предпринимателей, и является дискриминационным, поскольку к другим юридическим лицам публичного и частного права такие требования не предъявляются.

Кроме того, НАПК высказало замечания к предложенным положениям об отмене ограничения по стоимости подарков, полученных за пределами Украины лицами-нерезидентами, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного, коммунального предприятия и т.д., а также нераспространение на эту категорию лиц требования о передаче в управление принадлежащих им корпоративных прав.

Решение принято в соответствии с частью первой статьи 8 Закона Украины «О предотвращении коррупции», решения НАПК от 13.10.2016 № 81 «О подготовке выводов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проектам законодательных актов, поданных на рассмотрение Кабинета Министров Украины или Верховной Рады Украины».

Как сообщал ForUm, 23 марта Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.