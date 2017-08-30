Представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность в связи с высказываниями президента ЕК Жана-Клода Юнкера в адрес Украины, которые не соответствуют действительности и которые были использованы российскими СМИ для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации, сообщает УНИАН.

«Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам Президента Украины Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Якобы сказанное (президентом) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил обеспокоенность, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса», - сказал Точицкий.

По мнению посла, такие высказывания накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации «подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества». Вместе с тем, украинский дипломат констатировал, что в то же время Евросоюз предоставляет «масштабную политическую и финансовую поддержку противодействию агрессии РФ, отмечает реформы, которые осуществляет Украина». «Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили», - отметил Точицкий.

Напомним, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. «В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», - сказал Юнкер.



24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Порошенко заявил, что дорога у Украины одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО.

