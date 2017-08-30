также в разделеПолитика
Порошенко открыл новые мощности завода на Львовщине 18
Президент: Украина станет успешной и будет членом ЕС 27
Печерский райсуд опроверг предоставление Полякову статуса потерпевшего 15
Климпуш-Цинцадзе: РФ превратила Крым в большой концлагерь 148
Кабмин уменьшил оклад генпрокурора 93
Кабмин назначил уполномоченного по связям с Радой 101
Поляков заявил, что его признали потерпевшим в деле о провокации подкупа 46
На следующей неделе в ЕС обсудят продление санкций против РФ 69
Меркель назвала условия отмены санкций против РФ 115
Юнкер напомнил Порошенко, что Украина еще не член ЕС и НАТО 164
Опрос американских социологов: Партия «За життя» вышла на второе место в рейтинге партий 154
Волкер обещает не договариваться с Россией за спинами украинцев 100
В Польше не исключают нарушений границы во время учений «Запад-2017» 77
МИД РФ не подтвердил наличие у Климкина российского гражданства 68
Порошенко отреагировал на заявление Меркель и Макрона по Донбассу 639
Меркель и Макрон призвали обеспечить «школьное» перемирие на Донбассе 113
Порошенко: Наблюдатели ОБСЕ должны работать круглосуточно 119
Рабинович — Левочкину: Я Украину на «кураторов» не меняю 142

Представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность в связи с высказываниями президента ЕК Жана-Клода Юнкера в адрес Украины, которые не соответствуют действительности и которые были использованы российскими СМИ для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации, сообщает УНИАН.

«Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам Президента Украины Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Якобы сказанное (президентом) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил обеспокоенность, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса», - сказал Точицкий.

По мнению посла, такие высказывания накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации «подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества». Вместе с тем, украинский дипломат констатировал, что в то же время Евросоюз предоставляет «масштабную политическую и финансовую поддержку противодействию агрессии РФ, отмечает реформы, которые осуществляет Украина». «Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили», - отметил Точицкий.

Напомним, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. «В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», - сказал Юнкер.

24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Порошенко заявил, что дорога у Украины одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО.   
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги
Туфли мужские летние 2017