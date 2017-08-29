Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса «Запорожского алюминиевого комбината» в интересах конкурентов из России, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. «Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций «ЗАлКа». Для реализации сделки в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании «РУСАЛ», бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей «ЗАлКа». «В 2009 году они, в частности, организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства. Дельцы четко осознавали, что искусственная остановка приведет к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования. Через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия «ЗАлКа», Глуховского карьера кварцитов, компаниям аффилированным с ОК «РУСАЛ», – подчеркнули в ведомстве.

Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината украинскому государству, с грубыми нарушениями приватизационных обязательств дельцы активизировали уничтожение предприятия. «Они, в частности, совершили расконсервацию и ликвидацию основных фондов «ЗАлКа», что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам», – отметили в спецслужбе.

«По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 39 миллионов долларов США и более ста миллионов гривен», – сказано в сообщении.

Следователями СБ Украины по результатам расследования уголовного производства объявлено о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода находится под личным обязательствам, среди подозреваемых – трое граждан России.

Напомним, в сентябре 2016 года Высший хозяйственный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к российским инвесторам и вернул ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» в собственность государства.