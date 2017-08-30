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Россия превратила оккупированный Крым в большой концентрационный лагерь. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, обнародовав инфографику о количестве российских войск на полуострове.

«Оккупировав Крым, Россия заполнила его таким количеством оружия, которое имеет далеко не каждая европейская страна. Мифический герой Мидас превращал все, к чему прикасался, в золото, а все территории, до которых дотягиваются руки РФ, превращаются в большие концентрационные лагеря, где наибольшей ценностью является русское оружие, которое держат бесправные и нищие люди», – отметила она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, во многих уголках мира Москва создала зоны опасности и страха, с помощью которых дестабилизирует различные регионы планеты.

«Действительно ли она так сильна? Нет. Как и вся современная Россия, ее армия тоже является советским наследием из прошлого. Сила России в ее наглости и нерешительности свободного мира. Она сильная, пока ей не оказывают сопротивления. Даже самый слабый может победить хулигана, когда начинает справедливо отстаивать свое достоинство и права. А мы - далеко не самые слабые», – подчеркнула вице-премьер.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.

 
ForUm

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