Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты «прелюдией к сдерживанию Гуама».

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске, передает Би-би-си.

«Последние учения по запуску баллистических ракет в условиях, соответствующих военному времени, - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в тихоокеанском регионе и важная прелюдия в действиях по сдерживанию Гуама», - цитирует Ким Чен Ына агентство.

Как ранее сообщал ForUm, 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

С начала года, несмотря на предостережения со стороны ООН, КНДР неоднократно проводила ракетные испытания. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью» в случае угроз в адрес Америки.

В ответ на это вооруженные силы КНДР заявили, что «серьезно рассматривают» оперативный план ракетный удар по территории вокруг острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная авиабаза США. Но позже единоличный лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от идеи запустить ракеты в район американского острова.