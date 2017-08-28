также в разделеПолитика
Рабинович — Левочкину: Я Украину на «кураторов» не меняю 73
НАПК не нашло нарушений в декларациях Порошенко 78
Конфискованные деньги Януковича Порошенко отдал Бахматюку 130
Волкер: Разговоры об оружии для Украины ведутся на очень на высоком уровне 92
Волкер: РФ хочет заморозить конфликт на Донбассе 443
Волкер считает, что Украина не готова вступить в НАТО 224
Порошенко: Гимн Украины снова будет звучать в Донецке 333
В Египте умер глава тернопольской «Свободы» 133
Порошенко: Украина будет отвечать критериям членства в ЕС и НАТО 149
Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине 207
Пристайко: РФ блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс 181
Мэттис: Мы никогда не примем аннексию Крыма 293
Порошенко сравнил российские войска с Гитлером 309
Порошенко: Украина готова дать жесткий отпор агрессору 627
Порошенко: Дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан 133
Пашинский: Данилюк работает на Россию 248
Трамп поздравил Украину с Днем Независимости 156
Кравчук: Украина не выживет без вступления в НАТО 84

Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе 24 часа 7 дней в неделю. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время визита в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9:00 утра и в 18:00 поехали, а всю ночь обстреливают», - сказал Порошенко. Он сообщил, что им было предложено, чтобы круглосуточно 7 дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня.

«Именно Украина выдвинула инициативу по «школьному перемирию». С 25-го августа объявить жесткое прекращении огня», - напомнил Президент и сообщил, что уже третьи сутки Вооруженные силы Украины не имеют боевых потерь и почти нет обстрелов из тяжелого вооружения.

Глава государства выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активных действий украинской власти, Украине удастся достичь мира на Донбассе.

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. 

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Туфли мужские летние 2017