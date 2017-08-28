Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе 24 часа 7 дней в неделю. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время визита в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9:00 утра и в 18:00 поехали, а всю ночь обстреливают», - сказал Порошенко. Он сообщил, что им было предложено, чтобы круглосуточно 7 дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня.

«Именно Украина выдвинула инициативу по «школьному перемирию». С 25-го августа объявить жесткое прекращении огня», - напомнил Президент и сообщил, что уже третьи сутки Вооруженные силы Украины не имеют боевых потерь и почти нет обстрелов из тяжелого вооружения.

Глава государства выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активных действий украинской власти, Украине удастся достичь мира на Донбассе.

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня.

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.