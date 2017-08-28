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Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер стал третьим спортсменом в истории, заработок которого превысил миллиард долларов.

Ранее подобного добились баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс, сообщает УНИАН

После боя с Макгрегором суммарный доход Мейвезера за карьеру превысил один миллиард долларов. Об этом сообщил Леонард Эллербе, исполнительный директор промоутерской компании Флойда Мейвезера, после боя с Макгрегором.

Напомним, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер нокаутировал чемпиона UFC Конора Макгрегора. Поединок проходил в Лас-Вегасе и стал самым кассовым в истории единоборств.

Гонорар Мейвезера лишь за последний бой составил 100 миллионов долларов без учета выплат процента от продаж прав на телетрансляцию, билетов и сувенирной продукции. Сам же боксер рассчитывает получить суммарно не менее 300 миллионов.
ForUm

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