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В Лас-Вегасе американец Флойд Мейвезер в 10-м раунде одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором.

Еще до начала боя его назвали боем тысячелетия. Соперники начали без разведки. Первые четыре раунда прошли с серьезным преимуществом Конора МакГрегора, который действовал в агрессивной атакующей манере.

Ирландец часто попадал в цель, и левый прямой в четвертом раунде мог создать серьезные проблемы для экс-чемпиона мира, сообщает УНИАН.

Середина поединка получилась более равной, Мейвезер улучшил КПД своих ударов, и МакГрегор стал уставать. В девятом раунде американец впервые потряс МакГрегора серией попаданий, и ирландец чудом избежал нокаута.

Развязка наступила уже в следующем раунде. Американец оглушил соперника ударной серией, МакГрегор устоял на ногах, но рефери поединка остановил поединок в середине раунда из-за явного преимущества американского боксера.  

40-летний Мейвезер, который провел первый бой почти за два года, добился 50-й победы в карьере, сохранив «ноль» в графе «поражения». Сразу после боя Мейвезер заявил, что это его последний бой в карьере.

Этот бой стал самым прибыльным за всю историю бокса. Прибыль организаторов поединка должна составить около 600 млн долларов.
ForUm

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