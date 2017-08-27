Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

«Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают «с пустыми руками». Министр обороны (Дж. Мэттис. – Ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», - сказал он в интервью телеканалу «Прямой», сообщает ZN.UA.

При этом спецпредставитель отметил, что США никогда не признают аннексии Крыма, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.

«Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история», - добавил спецпредставитель США.