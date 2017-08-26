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Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности. 

В Тихоокеанском командовании США рассказали, что ими были зафиксированы пуски КНДР трех баллистических ракет малой дальности, причем «одна из них взорвалась практически сразу же», сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters

Также военные подчеркнули, что запущенные ракеты не угрожали Гуаму или Северной Америке.

Напомним, в начале августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР за ракетные испытания.

Президент США Дональд Трамп не исключил военного вмешательства в ситуацию в КНДР, если страна продолжит ядерные испытания.
ForUm

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