В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР».

По данным пресс-центра СБУ, житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата «подзаработать» в рядах незаконных вооруженных формирований. Во время встречи, по словам боевика, участвовал человек, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом. Он предложил «службу» в одном из артиллерийских подразделений террористов за пятьдесят тысяч рублей в месяц. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что именно это подразделение длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки.

Задержанный заявил, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщики огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия. Само подразделение было оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в РФ. Рядовые боевики из числа местных жителей Донбасса не имели вообще никакого снаряжения и формы.

«В октябре 2016 года боевик «дезертировал» из бандформирования. После длительного укрытия он решил вернуться домой на подконтрольную Украине территорию, где и был сразу задержан оперативниками СБУц», - говорится в сообщении.

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия.