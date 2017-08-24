В Донецкой области у горы Карачун на месте гибели экипажа вертолета Ми-8 установили памятный знак с именами погибших. Гранитный мальтийский крест был приобретен и установлен на средства пожертвований граждан и содействии Львовского областного совета, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Именно гора Карачун стала символом мужества и героизма защитников нашей страны. Сегодня мы чтим память девяти героев, которые отдали свои жизни за нашу с вами свободу. Их мужество должно стать примером для всех последующих поколений, а их имена навсегда останутся в истории Донбасса и всей Украины», - заявил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Владислав Лаврик.

Первый заместитель председателя Львовского облсовета Андрей Билоус Андрей Белоус подчеркнул, что на Львовщине с начала вооруженной агрессии России существует инициатива по установлению однотипных памятных знаков на могилах героев, погибших в антитеррористической операции.

«Это дань традиции. Ранее у сечевых стрельцов были одинаковые памятники, теперь – у современных героев, которые отдали свою жизнь за Украину. Сейчас мы привезли еще два таких кресты и установим их в других местах Донетчины», - отметил он.

Также делегаты Львовщины привезли две спортплощадки, которые передадут школам области.

24 июня 2014 в районе горы Карачун был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса украинский вертолет МИ-8. Все 9 пассажиров экипажа погибли.