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На Закарпатье пограничники вынуждены были открыть огонь, чтобы помешать возможному нарушению государственной границы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что вчера вечером пограничный наряд, который нес службу вблизи села Завосино, заметил легковой автомобиль Volkswagen Touareg на иностранной регистрации, двигавшийся в сторону границы. По требованию правоохранителей, водитель не остановился. Несмотря на действия нарушителя, старший пограничного наряда сделал предупредительный выстрел вверх, после чего автомобиль остановился.

«Из транспортного средства вышли двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира правоохранители задержали, а водитель сел за руль и попытался скрыться с места происшествия. Поскольку его автомобиль был заблокирован транспортом пограничников, то правонарушитель пошел на прорыв, повредив шлагбаум контрольного поста. Его начали преследовать. По дороге водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, в результате чего автомобиль перевернулся», – говорится в сообщении.

Как выяснилось впоследствии, за рулем иномарки находился 46-летний житель Малого Березного, в качестве пассажира был его 47-летний односельчанин.

На место происшествия прибыла группа реагирования от отдела «Великий Березный» и представители Национальной полиции.

Сейчас правонарушители привлечены к административной ответственности за нарушение требований ст. 202 «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда» и 18510 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Руководством отряда в ГУНП в Закарпатской области отправлено сообщение по статье 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Транспортное средство передано полиции.
ForUm

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