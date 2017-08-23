Жители оккупированного Севастополя провели патриотический флешмоб по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Москаленко.
Она опубликовала фотографию, на которой видно, как около 20 человек пришли на городскую набережную в одежде цветов украинского флага.
«Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости!!! С тобой в сердце» - написала она.
Напомним, сегодня Украина отмечает День Государственного флага.
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