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Жители оккупированного Севастополя провели патриотический флешмоб по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Москаленко.

Она опубликовала фотографию, на которой видно, как около 20 человек пришли на городскую набережную в одежде цветов украинского флага.

«Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости!!! С тобой в сердце» - написала она.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Государственного флага.
ForUm

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