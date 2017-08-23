Кабинет Министров установил ограничение в 200 прожиточных минимумов или 308 тысяч гривен для вознаграждений, выплачиваемых государственным исполнителям Министерства юстиции.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, в ходе реформы 9 месяцев назад Минюст ввел систему поощрения труда государственных исполнителей в виде получения процента от возвращенного государству долга, сообщает «Украинская правда».

«Но так вышло, что некоторые из исполнителей стали получать слишком высокие вознаграждения, и поэтому мы решили ограничить максимальную сумму, которую может получить в качестве вознаграждения государственный исполнитель», - заявил он.

Петухов предложил, установить предельный размер такой премии за завершение одного производства на уровне 2% от возвращенного долга, если сума не превышает 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 308 тысяч гривен).

Правительство поддержало это предложение.

«Очевидно, что это был пробел, который допустили, и этим воспользовались исполнители», - отметил во время голосования премьер-министр Владимир Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен.

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов пояснил тот факт, что ряд высокопоставленных чиновников ведомства в мае-июне 2017 года получили зарплаты, размер которых значительно превысил 1 млн грн, вознаграждением за проделанную работу.