Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов пояснил тот факт, что ряд высокопоставленных чиновников ведомства в мае-июне 2017 года получили зарплаты, размер которых значительно превысил 1 млн грн, вознаграждением за проделанную работу. Об этом заявил во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Это часть зарплатных вознаграждений за выполненную работу. От того, сколько он (чиновник) взыскал, он получает определенный процент», - отметил замминистра, сообщает УНИАН.

Народный депутат Украины от «Народного фронт» Андрей Помазанов заявил, что в прошлом году было принято новое законодательство, благодаря которому государственная исполнительная служба реформируется.

«И благодаря этому, чем больше государственный исполнитель взыскивает в доход государства, тем больше он зарабатывает... И это вознаграждение никоим образом не связано с другими направлениями деятельности Министерства юстиции», - уточнил депутат.

Как ранее сообщал ForUm, ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен.