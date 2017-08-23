Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов надеется, что ТКГ поддержит идею о новом перемирии.
«На сегодняшней встрече контактной группы «школьное перемирие» необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса. Мы призываем стороны конфликта приложить для этого все усилия и надеемся, что режим прекращения огня будет соблюдаться более эффективно», — сказал он журналистам, сообщает РИА Новости.
Как ранее сообщал ForUm, руководители государств «нормандского формата» в ходе телефонного разговора 22 августа выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.
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