Руководители государств «нормандского формата» выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Порошенко также сообщил о посещения города Счастье, что недалеко от оккупированного Луганска, и встрече там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской. Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работе в этом городе.

Порошенко также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, незаконно воздержатся в плену.

По результатам телефонного разговора главы государств согласовали совместное заявление.

Они выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.

На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей.