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Прокуратура расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы учреждения.  Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, во время проверки состояния соблюдения прав удержанных в следственном изоляторе прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с ними и начала расследование по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

«В ходе дальнейшего следствия в указанном уголовном производстве установлены вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения», - заявил прокурор области Олег Жученко.

 

 

В связи с этим прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве по превышению служебных полномочий в пытки (ч. 2 ст. 127 УК Украины). За указанное преступление законом предусмотрено до 10 лет заключения.

Так, прокуратура выявила факты избирательного отношения работников учреждения к некоторым удержанным, предоставления им преференции.

 

 

В частности, после убийства сотрудника СИЗО обыски и другие мероприятия проводились не во всех камерах.

В некоторые места содержания заключенных сотрудники учреждения вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований.

Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, свидетельствует о проведении обысков и всех необходимых мер во всех камерах и корпусах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога (ч.1 ст. 366 УК Украины).

 

 

Сейчас следователи прокуратуры проводят обыски в помещениях пенитенциарного учреждения.

Кроме того, в связи с обнаружением в одном из кабинетов работников пенитенциарного учреждения предмета, популяризирующего тоталитарный режим, прокуратурой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (пропаганда представителем власти коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов).

Напомним, 17 августа в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили тело сотрудницы учреждения. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний заключенный.

Сотрудники прокуратуры Одесской области при участии представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области выявили факты жестокого, бесчеловечного обращения с удерживаемыми в СИЗО.
ForUm

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