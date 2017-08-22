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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие, один украинский воин погиб, один - получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В районе проведения АТО минувшие сутки завершились определенным обострением обстановки. После 18:00 российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций, используя, в основном, минометы и гранатометы», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что основное напряжение и в дальнейшем сохраняется на донецком направлении. В районе Авдеевской промзоны боевики с вечера и почти до полуночи по разным направлениям из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам. В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате этого противостояния один наш военный погиб.

Кроме того, вечером бандиты трижды из вооружения БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево. А по шахте Бутовка на протяжении 2 часов враг выпустил не менее 46 мин различных калибров.

На луганском направлении, по данным штаба, враг применял 120-миллиметровые минометы в районе Крымского и Новотошковского. Также под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали наши укрепления неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На приморском направлении бандиты дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям у Водяного и один раз - на подступах к Широкино.
ForUm

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