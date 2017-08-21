также в разделеПроисшествия
В Гданьске поляки избили украинца из-за его национальности 29
Задержаны подозреваемые в поджоге леса на Николаевщине 35
Масштабный пожар на Житомирщине: авиация не может подняться из-за ветра 91
В пожаре на Херсонщине погибли двое детей 79
На Житомирщине горит «Полесский заповедник» 64
АТО: За сутки 30 обстрелов, один военный ранен 119
На Монблане погиб украинский альпинист 188
ДТП под Киевом: Из-за пьяного водителя погиб трехлетний ребенок 108
Разборки на Закарпатье: мужчину расстреляли прямо в авто 231
Пассажир автобуса «Мариуполь-Минск» вез марки с боевиками «ДНР» 125
Лесной пожар на Днепропетровщине тушат вторые сутки 85
В ДТП с авто владельца ФК «Карпаты» погибла женщина 99
На Днепропетровщине горит лес: к тушению привлекли Нацгвардию и авиацию 213
Женщина наехала на военного на блокпосту в Мариуполе 106
На Луганщине подорвался 13-летний подросток 700
В Ривном АТОшник бросил в жилой дом гранату 88
У замглавы Нацполиции угнали Lexus 120
В авдеевской промзоне погиб военный 118

На горе Карачун в Донецкой области сгорело 4 гектара смешанного леса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В эти сутки беда произошла на горе Карачун: утром в воскресенье загорелась лесная подстилка на площади полтора гектара», – отметил глава ОВГА.

По словам главы ГУ ГосЧС в Донецкой области Николая Ильченко, потушить пожар не было возможности - по периметру леса установлены таблички «Мины». На месте происшествия находились представители организации по гуманитарному разминированию «The HALO Trust», они подтвердили наличие взрывоопасных предметов на территории леса.

Жебривский подчеркнул, что подразделения ГосЧС на безопасном расстоянии осуществляли дежурство на месте происшествия, чтобы не допустить распространения пожара. Лишь к ночи огонь удалось обуздать. Пожаром было уничтожено 4 га смешанного леса (полгектара верхового и три с половиной - низового). На площади 4,5 га выгорела сухая трава.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги
Туфли мужские летние 2017