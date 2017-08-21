На горе Карачун в Донецкой области сгорело 4 гектара смешанного леса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В эти сутки беда произошла на горе Карачун: утром в воскресенье загорелась лесная подстилка на площади полтора гектара», – отметил глава ОВГА.

По словам главы ГУ ГосЧС в Донецкой области Николая Ильченко, потушить пожар не было возможности - по периметру леса установлены таблички «Мины». На месте происшествия находились представители организации по гуманитарному разминированию «The HALO Trust», они подтвердили наличие взрывоопасных предметов на территории леса.

Жебривский подчеркнул, что подразделения ГосЧС на безопасном расстоянии осуществляли дежурство на месте происшествия, чтобы не допустить распространения пожара. Лишь к ночи огонь удалось обуздать. Пожаром было уничтожено 4 га смешанного леса (полгектара верхового и три с половиной - низового). На площади 4,5 га выгорела сухая трава.