также в разделеПолитика
Сурков назвал встречу с Волкером «полезной и конструктивной» 15
Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Добкину 16
В Минске завершилась встреча Волкера и Суркова 22
Рабинович: Супрун собирается травить украинцев просроченными лекарствами 20
Спецпредставитель США едет в Украину 47
Встреча Волкера с Сурковым пройдет без СМИ 160
Путин выступил на Koktebel Jazz Party в Крыму 127
Госдеп: Волкер и представитель России встретятся в Минске 234
Кабмин принял отставку Радецкого 98
У Гройсмана – новый пресс-секретарь 93
Гройсман объяснил, что мешает достроить мост в Запорожье 132
Грузия снова требует от Украины выдать Саакашвили 110
Путин и Медведев прибыли в Крым 166
Гройсман хочет разобраться с подставными фирмами, блокирующими тендеры 55
Савченко: Раз люди просят, буду предлагать Медведчуку встретиться 125
Саакашвили не передумал возвращаться в Украину 56
Поляков не сдал ни дипломатический, ни заграничный паспорта 50
Суд продлил меру пресечения Полякову 56

Президент Петр Порошенко допускает, что Россия может спровоцировать горячую фазу войны. Об этом Глава государства сказал во время открытия обновленной областной детской больницы в Кропивницком, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Вы видите, что изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко. Но я могу твердо подчеркнуть – самое трудное уже позади. Страна выдержала эти испытания. Украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие», - сказал Президент.

При этом Порошенко отметил, что «точка невозврата» еще не пройдена. «Откатить назад нас могут как спровоцированное Россией восстановление горячей фазы войны, так и действия политиков популистов, которые дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия. Они готовы потерять все то, что люди выстрадали за последние годы», - сказал Президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что такие действия по деморализации общества опасны и подчеркнул, что делает все от него зависящее, чтобы не допустить этого сценария.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что подразделения РФ, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

203
Теги
Туфли мужские летние 2017