Президент Петр Порошенко допускает, что Россия может спровоцировать горячую фазу войны. Об этом Глава государства сказал во время открытия обновленной областной детской больницы в Кропивницком, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Вы видите, что изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко. Но я могу твердо подчеркнуть – самое трудное уже позади. Страна выдержала эти испытания. Украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие», - сказал Президент.

При этом Порошенко отметил, что «точка невозврата» еще не пройдена. «Откатить назад нас могут как спровоцированное Россией восстановление горячей фазы войны, так и действия политиков популистов, которые дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия. Они готовы потерять все то, что люди выстрадали за последние годы», - сказал Президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что такие действия по деморализации общества опасны и подчеркнул, что делает все от него зависящее, чтобы не допустить этого сценария.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что подразделения РФ, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину.