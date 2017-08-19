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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 21 августа встретится с представителем российского правительства, чтобы обсудить российско-украинские отношения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Согласно сообщению, встреча состоится в Минске. После этого Волкер посетит Вильнюс для обсуждения украинского вопроса с правительством Литвы, передает 112 Украина.

23 августа Волкер вернется в Украину, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием министра обороны США Джеймса Мэттиса, который прибудет в Киев 24 августа, и обсуждения дальнейших шагов для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как известно, переговорщиком российской стороны по вопросам Украины является помощник президента России Владислав Сурков.

Напомним, недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер намерен посетить Москву для встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Волкер был назначен специальным представителем США по Украине 7 июля текущего года. Его задача – координировать все усилия госдепартамента по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее Волкер заявил, что в США понимают, что ситуация на Донбассе является агрессией РФ против Украины, а не внутренним конфликтом. По его словам, в Вашингтоне рассматривается вопрос предоставления Украине оборонительного вооружения. Кроме того, Волкер отметил, что на территории Украины сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы.
ForUm

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