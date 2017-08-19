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По состоянию на 07:00 19 августа открытого горения возле хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества нет, проводится проливка отдельных очагов тления, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар возле хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества локализован в 20:30 18 августа на площади около 30 га.

К тушению пожаров привлечены: 155 человек, 38 ед. пожарной и специальной техники: от ГосЧС 55 чел. личного состава и 25 ед. техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8, от лесного хозяйства 30 работникам и 13 ед. техники, личный состав Национальной гвардии в количестве 70 чел.

Напомним, в пятницу, 18 августа, около 10:00 вблизи с. Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового).

При проведении воздушной разведки места пожара в 15:00 был обнаружен еще один очаг возгорания вблизи хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества на площади около 12 га.

 

 

 

 
ForUm

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