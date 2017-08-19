В Житомирской области сотрудники полиции с участием бойцов КОРД задержали криминального авторитета, гражданина одной из стран Кавказского региона, по прозвищу «Зурик».

По информации полицейских, мужчина причастен к организации разбойных нападений, краж из квартир и транспортных средств, а также имел целью наладить влияние на ситуацию с незаконной добычей янтаря.

Автомобиль «Тойота Кэмри» полицейские задержали около 16:00 18 августа на автодороге Киев - Чоп в Житомирском районе.

«За рулем автомобиля находился 54-летний житель Запорожья, известный в криминальном мире как «Зурик». Также в салоне находилась 19-летняя киевлянка.

При осмотре автомобиля была обнаружена и изъята ручная граната, белый порошок, похожий на амфетамин, и камни, похожие на янтарь», - сообщили в полиции.

«Задержанный мужчина – гражданин Грузии, криминальный авторитет. У нас есть обоснованные основания полагать, что он является организатором ряда разбойных нападений, квартирных краж и ограблений транспортных средств, - прокомментировал заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Валерий Бондарь. - Мужчина провел в местах лишения свободы до 30 лет, был «смотрящим» и имеет влияние на преступную среду».

Последний раз мужчина освободился в 2011 году. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство начато сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). В настоящее время продолжаются следственно-розыскные мероприятия.