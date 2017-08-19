США начали формальное расследование в отношении вероятных краж Китаем интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает Reuters.

Расследование стало первым прямым мероприятиям администрации Трампа против торговой практики Китая, которая, как утверждают в деловых кругах США, наносит ущерб американской промышленности, передает Украинская правда.

«После консультаций с заинтересованными сторонами и другими государственными учреждениями я решил, что эти критические вопросы заслуживают тщательного расследования», - заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Трамп неоднократно выступал против китайской торговой практики, но, как президент не употреблял значительных шагов до этой недели.

Раньше Китай избегал попыток бывших американских президентов принять меры против его практики в области интеллектуальной собственности. Служащие администрации заявили, что убытки от краж Китаем интеллектуальной собственности США могут достигать до 600 млн долларов.

Расследование, вероятно, еще больше осложнит отношения США и Китая – крупнейшего торгового партнера страны. Администрация Трампа давит на Пекин, чтобы тот принял меры по принуждению Северной Кореи к закрытию ядерной и ракетной программ.