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Президент и премьер-министр РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли в Крым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин во время рабочей поездки в Крым посетил новую общеобразовательную школу «Образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе», - говорится в сообщении.

Путина сопровождал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что строительство образовательного началось пять лет назад – до аннексии Крыма – и завершилось в январе этого года.  

По данным российских СМИ, Путин планирует ознакомиться с экспозицией «История Херсонеса в античный период» в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и провести встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Кроме того, он намерен вместе с байкерами прокремлевского клуба «Ночные волки».
ForUm

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