Следователи прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками полиции задержали председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной общины Киева за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 90 тыс. гривен за составление положительного заключения комиссии, что в дальнейшем позволит кандидату занять пост директора одной из киевских школ.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Председатель конкурсной комиссии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
У последнего изъяты указанные денежные средства и удостоверение помощника народного депутата Украины на общественных началах.
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