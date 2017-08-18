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Следователи прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками полиции задержали председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной общины Киева за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 90 тыс. гривен за составление положительного заключения комиссии, что в дальнейшем позволит кандидату занять пост директора одной из киевских школ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Председатель конкурсной комиссии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

У последнего изъяты указанные денежные средства и удостоверение помощника народного депутата Украины на общественных началах.
ForUm

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