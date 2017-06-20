Президент Украины Петр Порошенко заявил, что повестка дня встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом была весьма широкой, сообщает пресс-служба Главы государства.

Во время переговоров обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, закупки американского угля, продолжение сотрудничества по возобновляемым источникам энергии и тому подобное.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере. «Президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», - сообщил Порошенко.

«Повестка дня была очень широкой. Я полностью доволен результатами переговоров и очень благодарен и президенту Трампу, вице-президенту Пенсу и тем министрам, с которыми состоялись встречи, за очень твердую позицию поддержки нашего государства», - подытожил Президент Украины.

Порошенко также сообщил, что передал руководству США письма от родственников украинских заложников, находящихся в тюрьмах на оккупированных территориях и в России и получил заверения от Администрации Соединенных Штатов Америки относительно приложения усилий для освобождения украинских пленников.

Напомним, Порошенко встретился с Трампом во вторник, 20 июня.