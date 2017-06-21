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Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили пути предоставления оборонительного оружия для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В преддверие встречи «Большой двадцатки», которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции о прекращении российской агрессии в Донбассе и возвращении Крыма. В этой связи Президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов.

Президент Украины и госсекретарь США обсудили вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ.

Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Госсекретарь США подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США.

Во время встречи обсуждались пути институционализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Порошенко пригласил Тиллерсона осуществить визит в Украину.

Напомним, 20 июня Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом
ForUm

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