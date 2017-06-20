также в разделеЭкономика
НБУ: Уровень проблемных кредитов составляет 57% 7
С «Газпрома» уже взыскали в бюджет Украины более 80 миллионов 20
По делу экс-налоговиков под стражей находятся 9 подозреваемых 15
Комитет Европарламента поддержал торговые преференции для Украины 30
От городов требуют вернуть Госказначейству 9 миллиардов долгов 52
В трех районах Киева временно ограничат водоснабжение 60
Крупнейшие сети АЗС снизили цены на топливо 112
Госстат улучшил оценку роста ВВП в I квартале 45
Валовой внешний долг Украины вырос на $125 миллионов 39
Зубко: Украинцы платят за коммуналку на уровне 105% 44
Совет ЕС продлил на год санкции против Крыма 84
За 5 месяцев «Укрзализныця» получила 100 миллионов прибыли 37
Юрлицам могут разрешить покупать землю 42
Данилюк допускает получение очередного транша МВФ в начале осени 43
В Кабмине рассказали, как планируют за 3 года погасить $14 миллиардов долга 124
Гройсман против всеобщего декларирования доходов 71
РФ требует от Липецкой фабрики Roshen $2,7 миллиона налогов 55
За три года на дороги планируют потратить 154 миллиарда 27

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июля на 3%снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированны в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

По сравнению с ценами на июнь этого года, в июле 2017 цены снижены на 3%.

Напомним, с 1 июня НАК на 0,4% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года