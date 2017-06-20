НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июля на 3%снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированны в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

По сравнению с ценами на июнь этого года, в июле 2017 цены снижены на 3%.

Напомним, с 1 июня НАК на 0,4% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.