Со вчерашнего вечера у части пользователей Европы не загружается популярный VoIP-сервис Skype, как в мобильной, так и в десктоп-версиях.

Причина сбоя непонятна, тем более, что сервис доступен у части пользователей. Само приложение загружается, но подвисает на моменте соединения с сервисом. Перезагрузка и удаление данных об учетной записи не помогают, сообщает Ain.ua.

В администрации сервиса уже знают о проблеме и пишут, что пытаются разобраться: «Нам известно о том, что пользователи могут либо терять соединение с приложением, либо не иметь возможности отсылать или получать сообщения. Для некоторых пользователей нет возможности видеть уведомление о идущем групповом звонке, есть также задержки с добавлением в список друзей».

О состоянии Skype можно судить по карте Downdetector — сервиса, который мониторит доступность онлайн-приложений. В комментариях о неисправности сервиса говорят пользователи из Украины, Португалии, Бельгии, Швеции, Греции, Германии, Франции и других европейских стран.