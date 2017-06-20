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Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины, предусматривающий сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливающий дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европарламента.

В частности, предложение предусматривает годовые квоты: томаты обработанные - 3 000 тонн (изначальное предложение - 5 000 тонн), пшеница - 65 000 тонн (изначальное предложение - 100 000 тонн), кукуруза - 625 000 тонн (650 000 тонн), ячмень - 325 000 тонн (350 000 тонн). Кроме того, из предложения по предоставлению квоты на беспошлинный ввоз была исключена мочевина, УНИАН.

При этом борьба с коррупцией стала условием предоставления Украине преференциального экспорта.

Еще одно изменение касается процедуры запроса на изучение возможности введения мер для защиты интересов бизнеса ЕС в условиях предоставления Украине преференций - теперь его могут инициировать не только страны-члены ЕС, но и представители отраслей экономики.

Компромиссное решение по торговым преференциям было принято 29 голосами «за», 8 голосов - против, а один член комитета воздержался.

«Очень позитивно, что мы достигли соглашения в такие короткие сроки, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку. Я рад, что мы также смогли ответить на обеспокоенность производителей и фермеров из ЕС», - сказал докладчик от Европарламента Ярослав Валеса.

Напомним, 14 июня в результате межинституциональных переговоров в Страсбурге о предоставлении Украине торговых преференций стороны достигли компромисса.
ForUm

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