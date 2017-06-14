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В результате межинституциональных переговоров о предоставлении Украине торговых преференций стороны достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений будет исключена.

О таком результате трехсторонних переговоров, состоявшихся во вторник поздним вечером в Страсбурге, сообщили в Европейском парламенте.

«После бурных обсуждений удалось достичь сильного компромисса, на который согласились все три учреждения (Европарламент, Еврокомиссия и Мальтийское председательство). Он предусматривает предоставление Украине преференций на все сельскохозяйственные продукты, предложенные Европейской Комиссией, причем пять из них частично восстановлены, а из промышленного комплекса удалена мочевина», - говорится в сообщении.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2500 тонн, томатов обработанных - 3000 тонн, пшеницы - 65000 тонн, кукурузы - 625 000 тонн, ячменя - 325 000 тонн. «Эти сокращения являются ответом на чувствительность некоторых государств-членов в сельскохозяйственном секторе», - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласованный текст делает акцент на борьбу с коррупцией, что является одним из условий выделения торговых преференций Украине, сообщает УНИАН.  

Кроме того, товары, которые вывозятся с территорий, захваченных сепаратистами, будут предметом дополнительных проверок.

Также Европейскую Комиссию обязали более подробно отчитываться о реализации этих преференций. «Принятое вчера решение обеспечивает поддержку торговли с Украиной при одновременной защите уязвимых для фермеров и промышленности ЕС интересов», - прокомментировал докладчик от ЕП Ярослав Валеса результаты переговоров. Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Напомним, 1 июня Европарламент проголосовал за предоставление Украине временных автономных торговых преференций вне действия положений об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
ForUm

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